Studenti a scuola di aeronautica

A scuola di Aeronautica militare con la prospettiva di ottenere, in premio, la possibilità di frequentare, a titolo completamente gratuito, uno stage di volo su aliante presso il 202esimo Gruppo Volo del 60esimo Stormo di Guidonia, in provincia di Roma. Non è uno scherzo, ma realtà di questi giorni. Tanto che ieri il sindaco Andrea Biancani ha ricevuto Stefano Pietropaoli, colonnello dello Stato Maggiore dell’Aeronautica, in occasione dell’avvio dei Corsi di cultura aeronautica rivolti agli studenti, tra i 16 e i 20 anni, delle scuole pesaresi.

L’iniziativa si inserisce in un quadro di orientamento per gli studenti che, proprio da questo mese, inizieranno con la fase teorica fino poi ad arrivare a quella pratica che comprende la “familiarizzazione con il velivolo”, durante la quale tutti gli studenti partecipanti saranno impegnati nelle procedure di imbarco e sbarco inerenti i voli. "Un’occasione da non perdere – ha detto Biancani rivolto al colonnello –e per cui ringrazio il colonnello Pietropaoli e tutta l’Aeronautica per aver scelto proprio Pesaro come sede". I corsi, completamente ideati e organizzati dall’Aeronautica, si concluderanno giovedì 21 novembre con la cerimonia finale e la consegna degli attestati di frequenza, con la premiazione dei “vincitori” del corso in sede ancora da definire. Tutti i 200 partecipanti riceveranno un attestato di frequenza valido ad assegnare punteggi di merito in determinati concorsi. I primi 2 classificati, nelle more di specifiche autorizzazioni dello Stato Maggiore, potrebbero ricevere come premio la possibilità di frequentare, a titolo completamente gratuito, uno stage di volo su aliante presso il 202° Gruppo Volo del 60° Stormo di Guidonia, in provincia di Roma. Per maggiori informazioni:

www.aeronautica.difesa.it