Sul palco ’Piovani dirige Piovani’. Vanno in scena le migliori opere

Per la 65^ stagione concertistica sabato 8 febbraio alle 21 sul palco del Teatro Rossini di Pesaro il premio Oscar Nicola Piovani si esibirà nel concerto intitolato "Piovani dirige Piovani". Alla guida della Orchestra Filarmonica Marchigiana l’acclamato compositore romano, autore di oltre 200 colonne sonore, proporrà alcune delle sue più celebri opere: da "Il canto dei neutrini", affidato al violoncello solista di Ludovica Rana, fino alle suite cinematografiche dei fratelli Taviani e Fellini che lo hanno reso celebre in tutto il mondo. Nicola Piovani è nato il 26 maggio 1946 a Roma, dove ha sempre vissuto e lavorato. Pianista, direttore d’orchestra, compositore di musica per il cinema e il teatro, di canzoni, di musica da camera e sinfonica. Si è diplomato in pianoforte al conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Fra i maestri che l’hanno avviato alla composizione, il greco Manos Hadjidakis. Gran parte dell’attività di Nicola Piovani è dedicata al cinema e al teatro, fra i quali si divide con passione: i primi tempi il cinema occupava lo spazio principale del suo lavoro, ma con gli anni si è preso sempre di più il lusso – come lo definisce lui – di dedicarsi alla musica teatrale, al punto che lo spettacolo dal vivo impegna ormai la maggior parte del Con la colonna sonora de "La vita è bella" di Roberto Benigni, vince il premio Oscar. Riceve inoltre nel corso degli anni tre David di Donatello.

b. t.