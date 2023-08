Teatro, all’orto botanico la ricerca del “gorilla“

Sarà stasera il secondo spettacolo teatrale messo in scena tra le “quinte vegetali“ dell’orto botanico di Urbino, in via Bramante, per la rassegna “Tre serate all’orto“. La realtà teatrale Skenexodia diretta da Luca Guerini porterà sul palco alle 20,30 “Vai a vedere i gorilla“ della autrice tedesca Gabriele Freytag. Il testo porta a teatro il misterioso mondo della psicoterapia. Chi sarà l’ultimo paziente della psicoterapeuta? E perché lo definisce “Il paziente più complicato che abbia mai avuto“?

A queste domande risponde un testo ricco di emozioni e suggestioni attraverso due personaggi che sembrano inizialmente lontani tra di loro. "Ho riallestito questo testo – dichiara il regista Luca Guerini – dopo il successo ottenuto lo scorso anno perché affronta una tematica molto importante che può avere risvolti importanti anche in termini sociali. Ringrazio sicuramente Gabriele per avermi affidato questo gioiello e per la libertà di “farlo mio“, gli attori Roberta Sarti e Romeo Tofani che hanno dato corpo ai due personaggi per come io, da lettore, li avevo immaginati e l’Università di Urbino per questa collaborazione che in qualche modo celebra anche i miei 110 allestimenti sinora rappresentati".

La serata verrà preceduta alle 20,15 da un’introduzione in cui la stessa autrice Gabriele Freytag dialogherà con il giornalista Michele Bonatti. La rassegna all’Orto Botanico si concluderà il prossimo 8 settembre con il nuovo allestimento dello spettacolo Play che nel 2012 fece conoscere Skenexodia a livello nazionale con la vittoria del Siparietto d’Oro per il teatro innovativo, trattandosi di uno spettacolo che si svolge quasi completamente al buio. Posto unico a 12 euro. Si consiglia la prenotazione al 3384116671 (solo whatsapp) o sul sito liveticket.

g. v.