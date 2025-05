"Teatro Santi, non mancano i problemi"

Benissimo il teatro Giovanni Santi a Bottega di Vallefoglia, a un anno dall’inaugurazione, ma la capogruppo della lista di opposizione "Centrodestra per Vallefoglia" Carla Nicolini sottolinea i problemi legati ai parcheggi. "Pur riconoscendo l’impegno di far funzionare una struttura dal costo di quasi due milioni di euro, avevamo già esposto in fase di progettazione che il luogo prescelto per costruire il teatro non fosse idoneo – sostiene la consigliera – . E’ posto alla fine di una strada chiusa, con parcheggi adiacenti perennemente occupati dai residenti". E per questo, secondo la consigliera, anche a fronte di una sala con oltre 300 posti a sedere che spesso fa registrare il tutto esaurito, i trenta nuovi posti auto realizzati non sarebbero sufficienti. "A fronte dello scomputo di oneri di urbanizzazione per una cifra di 140mila euro – prosegue Carla Nicolini – gli stalli per le auto che sono stati realizzati sono di poco aiuto. Questa situazione causa disagio ai residenti, ma anche a chi va a teatro e non riesce a trovare posto per parcheggiare". Oltre agli aspetti progettuali, la capogruppo nel mirino mette anche i costi e le modalità gestionali. "Se il bilancio economico si conferma negativo anche per questa programmazione, come si evince dalla delibera di aprile, dove a fronte di 4mila e 200 euro di uscite si sono registrate entrate per 3mila e 100 euro a cui va aggiunta la spesa ordinaria delle utenze e quella di un dipendente comunale a tempo pieno, riteniamo che i costi di gestione possano diventare preoccupanti".