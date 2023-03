Tra pirati e bucanieri prende vita la taverna della “Piccola Ribalta“

Sarà un weekend di pirati e bucanieri made in Pesaro alla “Piccola Ribalta“, in via dell’Acquedotto, sabato alle ore 21 e domenica 5 alle ore 17, con lo spettacolo del tutto inedito de “Il fantasma e la vela nera“ scritto e diretto dalle giovani esordienti Maddalena Boiani e Erika Baccarini, rispettivamente di Pesaro e Gabicce Mare, che porteranno sul palco una compagnia di attori interamente pesarese ma estremamente variegato tra esperienze ed età anagrafiche (il più piccolo del cast ha 12 anni, il più grande 60).

Lo spettacolo è diviso in due atti, si tratta di un dramma corale e dinamico che intreccia le storie dei vari personaggi all’insegna dell’avventura. La storia è ambientata in una taverna portuale settecentesca animata da sfumature fantastiche, con Seppia, uno sguattero sotto mentite spoglie che smania di riprendere il mare e di vivere in libertà anche a costo di muovere i fili del destino di due ladri, di un vecchio pescatore, di un bambino dispettoso, del diffidente gestore della taverna e di una saggia prostituta, mentre una vecchia Vedova incombe su di loro come un presagio di morte.

"L’idea nasce dal voler portare qualcosa di fresco e di dinamico, anche se si tratta di un dramma infatti è pieno di azione e movimento" – racconta l’autrice dell’opera Maddalena Boiani –. "Essendo la prima volta che presentiamo un’idea totalmente nostra, anche se già ci siamo cimentate in laboratori e lavori tecnici, c’è ovviamente un po’ d’ansia ma è un’ansia buona, positiva, perché non vediamo l’ora di mostrarlo". Per assistere allo spettacolo è possibile prenotare la prevendita sul sito www.teatropiccolaribalta.it oppure telefonando o tramite messaggio Whatsapp (entro venerdì) al numero 349 8509769 dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

I biglietti saranno inoltre acquistabili anche nella biglietteria nei giorni degli spettacoli che si terranno sabato 4 alle 21 e domenica 5 alle 17 (a partire da un’ora prima della messa in scena). Il costo dei biglietti va dai 12 euro previsti per l’intero, ai 10 euro per i soci e i giovani (dai 6 ai 25 anni), sarà invece gratuito per i bambini sotto i 6 anni di età.

Teobaldo Bianchini