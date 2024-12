Tuffo nell’Auro il primo dell’anno

Facile aprire l’anno tuffandosi in mare, più impegnativo farlo in montagna, ai piedi dell’Appennino. Continua, infatti, la tradizione del tuffo benaugurale del primo giorno dell’anno nel torrente Auro a Borgo Pace che ormai si ripete da quasi dieci anni. Gli eroici bagnanti si sono dati appuntamento per il primo gennaio alle 11 alla gorga di San Leo, una delle piscine naturali che si creano lungo l’Auro, per un tuffo ghiacciato. La partecipazione è aperta ai coraggiosi che non temono le acque gelide. Dopo il tuffo vin brulè per tutti e pranzo negli agriturismi.