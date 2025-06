Un ’Happennino’ da vivere. Il festival scalda i motori

PESARO Happennino – Festival dell’entroterra si prepara all’ottava edizione, tra nuovi protagonisti, temi ed ospiti di attualità ed eventi culturali imperdibili. Un format pensato per il territorio, e che costituisce sempre più un richiamo per turisti e visitatori, oltre che per chi quei luoghi li vive a anima ogni giorno. Dopo il grande successo di partecipazione dell’edizione 2024, che ha visto anche una collaborazione con Pesaro Capitale della Cultura, tremila presenze e oltre dieci eventi diffusi nei tre weekend, sono state rese note le date della prossima edizione che si terrà nei fine settimana dal 6 al 21 settembre. Happennino è sempre più punto di riferimento nell’entroterra tra Pesaro e Urbino, ma anche tra le numerose proposte dei festival nazionali, per il suo approccio contemporaneo - tra coinvolgimento, esperienze e partecipazione - che si rafforza di anno in anno e stupisce con ospiti d’eccezione e un format che sa sempre innovarsi. Una manifestazione diffusa nello spazio, che unisce i piccoli centri e le storie locali delle aree più interne in un’unica trama.

Un ecosistema culturale interconnesso tra tante realtà vicine che credono insieme in un obiettivo comune. Tra le novità dell’edizione 2025 c’è l’ampliamento della base territoriale del Festival: il comune di Lunano si andrà ad aggiungere a Piobbico, Mercatello sul Metauro, Borgo Pace, Peglio e Sant’Angelo in Vado, che da anni sostengono le iniziative promosse dall’Associazione Culturale Happennino. Con l’ingresso di Lunano, il territorio del Festival si apre verso la Valle del Foglia, altro territorio di confine che presenta una continuità territoriale e sociale rispetto ai comuni già presenti e si porta dietro anche tante bellezze tutte da scoprire e da valorizzare, con panorami che spaziano dal monte Carpegna a San Marino, fino all’Alpe della Luna e il massiccio del Catria. Ancora top secret invece gli ospiti di questa edizione, ma come sempre non mancheranno cultura, esperienze, passeggiate, musica, incontri, parole, food e beverage d’eccellenza a km 0. "Ci impegniamo anno dopo anno per diventare sempre più motore di cambiamento, attivando nuove visioni nel territorio in cui il Festival è nato e nel quale continua a portare valore, grazie anche a tutti coloro che credono con noi nel progetto, tra comuni, istituzioni, privati e tanti volontari", raccontano Vittoria Podrini, Francesco Martinelli e Andrea Angelini, ideatori di Happennino Festival. Anche i sindaci dei sei comuni coinvolti sposano questa tesi. Le date da segnare in agenda sono, quindi, dal 6 al 21 settembre con eventi nei comuni protagonisti di Piobbico, Mercatello sul Metauro, Borgo Pace, Peglio, Sant’Angelo in Vado e Lunano.