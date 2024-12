Urbino: eventi sportivi natalizi con Mba Christmas Cup e Winter camp di calcio

Gli eventi sportivi natalizi di Urbino raddoppiano: oltre al ritorno della Mba Christmas Cup, torneo di basket per squadre under 13, il PalaCarneroli ospiterà un Winter camp di calcio e calcio a 5. Il primo sarà proposto dalla Metauro Basket Academy, che opera tra Fossombrone, Acqualagna, Colli al Metauro e Urbino, dal 27 al 29 dicembre in collaborazione con l’Urbino Basket Club, il secondo, dal 3 al 5 gennaio, da Paolo Del Grosso, allenatore in seconda e preparatore dei portieri dell’Italservice Pesaro, squadra di calcio a 5 di Serie A, in sinergia con l’Urbino Calcio a 5.

"Vogliamo creare eventi che abbiano anche una ricaduta turistica su Urbino – spiega Gian Franco Fedrigucci, assessore alle Attività sportive –. I due che presentiamo vanno nel senso di aumentare le presenze qui e riguardano i giovani, con ragazzi e ragazze che portano con sé le famiglie. Puntare su di loro è importante perché entra in gioco anche un fatto di insegnamento educativo". Le due iniziative sono state inserite nel calendario delle festività natalizie per dare loro più risalto: "In più, nelle giornate in cui si svolgeranno, ci saranno anche altri eventi che potranno seguire", spiega Lara Ottaviani, assessore agli Eventi. La Mba Christmas Cup è alla quarta edizione e ha traslocato in città dal 2023: "Volevamo riportare famiglie e ragazzi in un palazzetto bellissimo come il PalaCarneroli, che è un peccato sia poco sfruttato, e poi le strutture ricettive che ci sono qui città il resto del territorio non le ha – spiega Stefano Storoni, responsabile per lo sviluppo di Mba –. Quest’anno avremo otto squadre, ma ci piacerebbe crescere ancora".

Al torneo parteciperanno le formazioni Under 13 di sei società marchigiane (da Jesi, Pesaro, Acqualagna, Civitanova, Montemarciano/Chiaravalle, oltre alla Mba), un’abruzzese (Roseto) e una toscana (Firenze). "Ogni squadra disputerà sei incontri, dai gironi alle finali, e si potrà assistere a tutte le partite, a ingresso gratuito – spiega il direttore generale di Mba, Gabriele Giordani –. Ci saranno premi di squadra e individuali, con ciascun allenatore che, durante una cerimonia finale, sceglierà il miglior giocatore della propria squadra, in base a criteri che deciderà. Magari perché sempre presente agli allenamenti, per aver aiutato un amico o servito più assist: è un grande fattore educativo".

Il Winter camp sarà un momento formativo per ragazzi e ragazze – giocatori di movimento e portieri – dai 10 anni in su, e per allenatori. "È proposto sulla falsariga di eventi che già realizzo in tutta Italia – spiega Del Grosso –. Abbiamo deciso di venire a Urbino dove ci sono un palazzetto fantastico e un forte interesse della società di calcio a 5 nel coinvolgere più giovani. Calcio e calcio a 5 sono simili, ma non uguali: proporremo una contaminazione tra loro per offrire un bagaglio più vario possibile, con ospiti di livello nazionale, come Matheus Barichello ed Enrico Ricordi, dell’Italservice, un maestro di tecnica individuale, uno psicologo dello sport e una parte ludica. Inoltre, il 5 ci sarà un evento per gli allenatori con Giulia Domenichetti, prima calciatrice ad aver giocato per sia per la Nazionale di calcio, sia per quella di calcio a 5, oggi allenatrice del Falconara futsal. Iscrizioni entro il 31 dicembre: info al 328 4096657 o a delgrossopaolo04@gmail.com". Stefano Martino, presidente dell’Urbino Calcio a 5, si dice felicissimo che il Comune abbia sposato l’iniziativa: "Spero sia l’inizio di una collaborazione, anche per lo sport in generale. Il calcio a 5 è differente dal calcio, ma attualmente in simbiosi. Sarebbe ideale avvicinare più giovani a questa disciplina".

Nicola Petricca