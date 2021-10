Pesaro, 24 ottobre 2021 - Pesaro è diventata ormai la sua seconda città: per Francesca Sofia Novello, la fidanzata (futura moglie?) del campione Valentino Rossi, in dolce attesa di una bambina (ancora la coppia non ha voluto svelare il nome: “lo faremo quando nascerà”, hanno scritto sui social), quelli appena trascorsi, sono stati giorni movimentati.

Dopo il relax che i due fidanzatini si sono goduti, il weekend scorso, passeggiando con i loro due cani in riva al mare, con tanto di foto postate su Instagram, la modella è tornata a Milano per dedicarsi a progetti di lavoro. Ma in questo fine settimana è tornata ovviamente di nuovo in Romagna, per il MotoGp di Misano, dove il Dottore saluta tifosi e appassionati in occasione del gran premio del Made in Italy sul circuito Marco Simoncelli. La sua ultima apparizione in Moto Gp sulla pista romagnola.

Francesca Sofia Novello, 28enne, nelle sue storie Instagram non manca di tenere aggiornati tutti i suoi followers: “Scusate l’assenza di questi giorni, sono in totale relax, prima di iniziare una settimana impegnativa”. Nel frattempo, “mi faccio perdonare con il box domande”. E poi via alle risposte delle curiosità lanciate dai followers: “I cani si sono accorti della pancia e della bimba che cresce?”, domandava una fan. “Penelope e Ulisse sono sempre stati dolcissimi e bravissimi, non sono cambiati tanto. Mi hanno detto che quando nascerà saranno dei fratelloni fantastici”, la risposta della Novello.

Che non ha nascosto la sua commozione, ammettendo di aver appena trascorso un periodo emozionante, tra festa di compleanno, l’arrivo della bimba e il motoGp di Misano. “Sono sempre stata sensibile - scrive su Instagram, rispondendo ai followers -, ma ora addio: ho la lacrima facile per tutto. Piango anche nel leggere alcuni dei vostri messaggi”.

Insomma, la coppia, non se la sta passando affatto male: la modella che ha rivoluzionato la vita di Valentino, nata il 13 ottobre 1993, venerdì scorso, ha festeggiato il suo compleanno al ristorante ‘Dalla Gioconda’ di Gabicce Mare, con un gruppo di amici, tra cui anche Cesare Cremonini, presente assieme alla giovane fidanzata Martina Margaret Maggiore.

Una festa romantica, con tanti palloncini rosa e fucsia, a richiamare il sesso del bebè in arrivo. La gravidanza di Francesca Sofia, che si è da tempo trasferita nella casa di Valentino a Tavullia, prosegue per il meglio. Dall’estate spericolata, alle passerelle della Milano Fashion Week, in cui è stata protagonista, fino alla tappa con gli amici a Mirabilandia, la futura mamma non si è fermata un attimo. Così anche il Dottore della moto, che l’ha sempre sostenuta.