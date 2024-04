Vandali al parco Scarpellini di Pesaro: al setaccio le targhe degli scooter

Pesaro, 15 aprile 2024 – Ancora vandalismi la notte scorsa al parco Scarpellini, nel quartiere di Muraglia. Sono state rotte le panchine, letteralmente sradicate, danneggiata la piccola biblioteca, tagliata la rete di recinzione per poter entrare e danneggiare quello che capitava a tira.

La denuncia dell’ennesimo vandalismo arriva dall’assessore Enzo Belloni che dice: "Ancora delle teste senza amor proprio e mancanti di qualunque forma di responsabilità verso gli altri hanno pensato bene di rompere e danneggiare gli arredi al parco Scarpellini. Che è un luogo molto frequentato dalla gente, dai bambini, dalle famiglie. Malgrado questo, gli autori dei danni della notte scorsa si sentono degli impuniti. Ora però gli posso annunciare che le forze dell’ordine prenderanno nota della targa di ogni scooter e motorino che si aggirerà vicino al parco. La polizia locale andrà a controllarli minuziosamente per constatare se i mezzi sono in regola. Vediamo cosa succede poi. Io credo che quando i genitori saranno avvertiti da polizia e carabinieri che il proprio figlio ha combinato danni e vandalismi o se ne va in giro con scooter truccati o non regolari, probabilmente si renderanno conto di cosa sta facendo il figlio. Perché finora non sembra che se ne stiano accorgendo. Non possiamo tollerare che si continui a danneggiare i beni del Comune al servizio della popolazione. Non esiteremo a presentare denunce penali se le telecamere posizionate in più punti e i controlli delle forze dell’ordine ci permetteranno di individuare i responsabili. Siamo determinati a non lasciar correre nulla perché la misura della tolleranza è stata superata. Anche al parco Miralfiore avevamo dei problemi ma pian piano li stiamo risolvendo. Ora i danneggiamenti si sono concentrati sul parco Scarpellini e per questo aumentare i controlli proprio su questa area".

L’assessore Belloni annuncia poi un’altra novità per il nuovo parcheggio del San Decenzio, ex deposito edile: "Quel parcheggio è diventato di fatto un’area di sosta per i camper dei pesaresi, facendo venire meno il motivo della sua realizzazione. Per questo, ogni martedì, dalle 8 alle 13, a partire da giorno 16 aprile, scatterà la sosta con disco orario di due ore. Dobbiamo consentire a chi intende frequentare il mercato settimanale di poter parcheggiare la propria auto. Ce lo chiedono gli ambulanti e i cittadini. Abbiamo messo degli avvisi ma è bene sapere che scatteranno le multe in mancanza di disco orario".

ro. da.