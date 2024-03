Distributori nel mirino dei vandali: danni, furti e gesti trash. Tutti ripresi nei video

Pesaro, 9 marzo 2024 – E’ la versione pesarese della sit-com Camera Café, ma in salsa più trucida. Si tratta delle registrazioni delle telecamere di sicurezza che si trovano nei locali dei distributori automatici di caffè, bibite e bevande Acca20quattro che si trovano lungo il Corso XI settembre, in via Cavour e in via Rossi, più volte presi di mira da vandali e ladruncoli.

Un fotogramma ripreso dai video registrati dalle telecamere di sicurezza: danni, furti e gesti trash

Il gestore dell’attività Christian Morri periodicamente pubblica i video più significativi su un canale Youtube dedicato ribattezzando i vari personaggi con i soprannomi più evocativi.

L’ultima puntata della “serie” è ambientata nel locale dei distributori automatici di Corso XI settembre. Il protagonista è “l’interior designer”, un signore di mezza età che intorno alle 13 di mercoledì scorso, in pieno giorno, probabilmente arrabbiato per un malfunzionamento, ha preso a calci un distributore danneggiandone il cassettone per poi staccare dal muro tutti i profili sagomati in polistirolo espanso che si trovano sopra i distributori e gettarli a terra.

L’uomo, dall’accento forse veneto o friulano, ha condito la sua performance da “interior designer” anche con parecchie invettive, tutte riprese e registrate dalle telecamere di sorveglianza. “Farò denuncia – promette il gestore Christian Morri -: fatti di questo tipo sono troppo frequenti. Precedentemente dei ragazzini, anche loro denunciati, sono riusciti a infilare le loro braccine sottili dentro le saracinesche che distribuiscono le birre. Prima avevano acquistato un pacchetto di fazzoletti e poi, sfruttando il movimento della macchina per l’erogazione del prodotto, hanno rubato due birre".

«Il cestista incompreso» era invece il protagonista della puntata del 2 marzo dove un ragazzo insieme ai compagni cerca di centrare un bersaglio lanciando oggetti dal un lato all’altro del locale. Ma c’è anche “Greto Thunberg” che lascia il bicchierino di plastica sopra il bidone della plastica guardandosi bene dall’alzare il coperchio per infilarlo all’interno e non manca “Mario Poppins” che entra nel locale con un piccolo ombrello, ne trova uno fatto meglio e più spazioso e, dopo aver valutato la possibilità del cambio favorevole, se ne va con l’ombrello nuovo. E non è mancata neanche una dedica a Pesaro Città della “CULtura” con tanto di natiche a favor di telecamera da parte di un giovane e “acculturato” avventore del locale.