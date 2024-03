Viaggiare stando fermi. Visita virtuale a Pesaro per 400 scuole italiane

Immaginate di visitare il mondo restando a casa, sarebbe fantastico vero? E’ proprio quello che Digit Srl, spin off dell’Uniurb, con il responsabile prof Alessandro Bogliolo e il suo team, proporranno attraverso il format "CodyTrip", il 26 e 27 marzo prossimi, a più di 8.000 studenti di oltre 400 scuole d’Italia. Saranno in migliaia a visitare Pesaro quel giorno, solo con un link. Il tutto rientra tra le varie iniziative portate avanti dalla Casa delle Tecnologie Emergenti per promuovere il turismo culturale attraverso le tecnologie digitali. "Quello che ci immaginiamo è che, vivendo l’esperienza digitale, le persone saranno poi più incentivate a visitare un luogo dal vivo" - racconta il prof. Bogliolo. La semplicità poi gioca un ruolo fondamentale: "L’esperienza la può vivere chiunque tramite qualsiasi dispositivo digitale, bastano pochi click per immergersi in una gita scolastica di due giorni dove si vivrà tutto: dall’arrivo a Pesaro alla pausa pranzo, passando per musei, letture della notte e risveglio muscolare del giorno seguente", afferma il docente dell’Uniurb. Ma com’è possibile tutto ciò? "Io fisicamente sarò sul posto e trasmetterò un video con le guide, i protagonisti delle varie attività e una mia collaboratrice" - spiega Bogliolo - "Una regia invece coordinerà l’app creata da Digit Srl (ovvero Active Viewer) in tempo reale trasmettendo il filmato, immagini e pulsanti che permetteranno ai partecipanti di interagire con noi, scegliere dove andare, giocare e svolgere attività". "Tra le esperienze è previsto ad esempio un momento con il Conservatorio dove verrà letto un breve pezzo di spartito e poi, con un quartetto di clarinetto ed un prof di didattica, faremo un piccolo concerto dove i clarinettisti suoneranno da Pesaro e le classi li accompagneranno con battiti di mano" - oppure, continua il professore - "Potranno interagire con la Biosfera giocando assieme ai progettisti e dunque avendone pieno controllo, così come con la Sonosfera, dopo che David Monacchi ci parlerà del suono tridimensionale, potranno vivere esperimenti di percezione tridimensionale". Il viaggio prevede le seguenti tappe: la mattina del 26 dalle 9 alle 13 sarà dedicata a Rossini, il pomeriggio invece alla scoperta di Pesaro. La mattina del secondo giorno sarà poi incentrata sulle sfere (dalla Biosfera alla Sonosfera, concludendo con Pomodoro). Infine piccolo, ma importante dettaglio, chiunque lo desideri (non solo studenti) potrà vivere l’esperienza gratuitamente in quei due giorni, basterà infatti andare sul link "https://CodeMOOC.org/codytrip-2024-pesaro" e da lì collegarsi alla pagina di Eventbrite. Buona gita a tutti!

Teobaldo Bianchini