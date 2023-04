Filippo Magnini e Giorgia Palmas: “A Pesaro ci si bacia meglio”

Pesaro, 8 aprile 2023 – Vacanze di Pasqua a Pesaro per Filippo Magnini e sua moglie Giorgia Palmas. Sì perché anche se l'ex nuotatore ora vive a Milano con la sua famiglia, ogni volta che può se ne torna a casa, con le sue donne al seguito: Giorgia, la piccola Mia, Sofia (figlia dell'ex velina e del calciatore Davide Bombardini) e pure la cagnolina.

"Grazie all’amore di giorgia ho superato il momento più brutto”

A quasi un anno dal loro matrimonio da sogno sul lago di Como i due sembrano sempre più innamorati. E non mancano di mostrarsi così felici e uniti, ‘instagrammando’ una bellissima immagine di un romantico bacio sulla fontana di piazza del Popolo. “A Pesaro ci si bacia meglio”, commenta Filo sul social network, con tanto di cuoricino. Gli risponde subito la bella cagliaritana: “Ma anche all over the world dai” (tradotto “in ogni parte del mondo”).

Sotto tantissimi apprezzamenti e commenti amorevoli da parte di amici e fan.

L’amicizia di Giorgia Palmas con Elena Barolo: “Che fortuna averti accanto”

La coppia vip si è sposata nella chiesa di Argegno il 15 maggio 2022 e la sposa ha avuto due speciali damigelle d'nonore: Sofia, la figlia che la Palmas ha avuto dall’ex Davide Bombardini, e Mia, la bambina che ha in comune con Filippo Magnini. La testimone di Giorgia è stata Elena Barolo, anche lei ex velina, mentre Filippo aveva accanto il suo caro amico Fabrizio.