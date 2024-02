La pizza Rossini al Festival di Sanremo 2024

Pesaro, 8 febbraio 2024 - Una pizzetta rossa, uovo sodo e maionese: sono pochi gli ingredienti che servono per fare la pizza Rossini, ma come la fanno a Pesaro, dove è nata, non si fa da nessun’altra parte. Anzi, non si fa proprio. Neppure a Sanremo. Per questo i ragazzi della pagina Instagram ‘Welcome to Pesre’, assieme ai social creator Federico Fontana e Matteo Nobili, hanno deciso di intraprendere un viaggio che dallo ZestLab di Pesaro, con le pizzette pronte e la maionese della storica pizzeria ‘C’era una Volta’, è approdato nella capitale della musica italiana.

Gli intraprendenti giovani pesaresi hanno fatto assaggiare la Rossini a quanti più artisti e volti noti potevano, riscontrando consensi, ma anche qualche dissenso, tra i palati più esigenti. “È fredda, ma si può mangiare anche fredda, va bene lo stesso?” ha commentato Albe, nome d’arte di Alberto La Malfa, concorrente della 21esima edizione di Amici, il quale, dopo aver addentato la pizzetta ha esordito con un “Ci sta”.

Poi, ad entrare nel “club pizza Rossini”, anche lo youtuber e artista musicale Nello Taver, nome d’arte di Vincenzo Siciliano che, nonostante le sue origini campane, ha dichiarato: “La conosco la pizza Rossini, voglio assolutamente assaggiarla! Io la rispetto come pietanza, perché dopo l’hungover (i postumi di una sbornia, ndr), con l’uovo sodo e la maionese, fa stare meglio”.

Tutto questo solo nella serata di ieri. Questa mattina, invece, è stata la volta della cantante in gara Clara, tra i personaggi della fortunata serie tv ‘Mare Fuori’, la quale, trovandosi davanti quella miriade di pizzette, ha potuto esordire solamente con un “Ammazza ragazzi, così di prima mattina. Ora purtroppo non riesco a fare colazione, ma vi ringrazio tanto. Un saluto alla città di Pesaro”.

Ma qual è stata la motivazione che ha portato questi influencer nostrani a intraprendere un viaggio di 6 ore fino alla cittadina ligure? Scrivono in una storia della pagina Instagram: “Il nostro scopo è far parlare di Pesaro, far conoscere Pesaro e i pesaresi, ma soprattutto far conoscere le nostre tipicità al mondo, tra cui la Rossini. Tutto ciò, continuando a farlo con ironia, satira e sorriso”. Insomma, una missione la loro, che mira a portare alto il nome della città di Pesaro, una pizzetta Rossini dietro l’altra.