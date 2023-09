La pizzata a Pesaro fa felici tutti, e per Biancani la Rossini da sindaco

Pesaro, 6 settembre 2023 – Una Maxi-Tavolata per festeggiare in anticipo la Capitale italiana della cultura 2024. A Pesaro succede anche questo e a farla da padrona erano proprio le 2024 pizze Rossini che hanno invaso viale della Repubblica e che sono state servite dalla Pro Loco di Candelara (con circa una quarantina di volontari), mentre per la preparazione ci si è affidati a 40 pizzerie pesaresi sparse per la città. Fondamentali, invece, per il trasporto delle Rossini, sono stati i 15 addetti di Urbiko che con le loro cargo bike, dalle 19.15, hanno portato direttamente la pietanza sulla Maxi-Tavola dei pesaresi fino alle 21 con la consegna dell’ultima Rossini al sindaco.

«Una cartolina incredibile per la nostra città in vista del 2024 – ha sottolineato il sindaco Matteo Ricci, mentre riceveva dal consigliere regionale Andrea Biancani l’ultima pizza Rossini servita durante la serata: un gesto che ha evocato, nell’impressione di tanti, la successione alla poltrona di Piazza del Popolo. La nostra Rossini, oltre ad essere una pietanza tipica della zona, è anche un simbolo pop che ogni pesarese riconosce. Un modo perfetto – continua il sindaco – per far apprezzare ai turisti anche il lato culinario della nostra città, un’idea pazzesca nata dalla mente del vicesindaco Daniele Vimini che ci prepara ad un’occasione incredibile".

Sotto il profilo economico, si parla di una chiara campagna pubblicitaria per la quale sono stati impiegati oltre 10 mila euro: "Ogni pizza è stata pagata 5 euro (per un totale di 10.120 euro), poi ci sono i costi delle attrezzature ma – precisa il sindaco – prevediamo un tornaconto grazie alle 4 postazioni bar che hanno servito, a pagamento, da bere ai presenti".

Ma tra quei tavoli si respirava aria di convivialità: "Non si tratta solo di una pizza gratuita – dice Silvana Giunta, tra i commensali presenti ieri -, ma di una bella serata per divertirsi e stare insieme. Eventi così sono fondamentali per far crescere la partecipazione e mi piace vedere tutta questa gente seduta fianco a fianco per festeggiare la nostra città". C’è anche chi, però, non si è lasciato perdere l’occasione di una pizza Rossini gratuita: "L’idea ci ha intrigato perché la pizza era gratis, ed è il nostro gusto preferito – hanno detto Elisa Fabiani e Camilla Merluzzi -, così abbiamo pensato fosse un buon modo per passare una serata diversa tra amici".

Finale con mega brindisi, grazie alle 500 bottiglie di prosecco offerte da Spazio Conad a tutti. Nei prossimi giorni, inoltre, si scoprirà il vincitore e il regalo in palio per il fortunato pesarese che, grazie al ticket come segnaposto al tavolo, ha vinto alla lotteria organizzata per la serata.