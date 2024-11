Natale a Ravenna, tutti gli appuntamenti: ecco il programma

Ravenna, 26 novembre 2024 - La città si prepara al Natale: istituzioni pubbliche, associazioni di categoria e commercianti hanno unito le forze per garantire un calendario ricco di eventi per tutto il periodo delle festività. “Vogliamo che Ravenna sia sempre più attrattiva per turisti e famiglie che vogliono passare le festività in città – hanno dichiarato l’assessore Giacomo Costantini e l’assessora Anna Giulia Randi –. Il numero di presenze in questo periodo è notevolmente aumentato rispetto a dieci anni fa grazie alle iniziative che negli anni hanno animato sempre più le vie del centro storico”. Grazie alla collaborazione tra commercianti, Comune e comitato ‘Spasso in Ravenna’, le luminarie natalizie rallegrano già l’atmosfera per un totale di tre chilometri di strade illuminate: quest’anno sono state allestite anche piazza Baracca e via Girolamo Rossi.

Per il calendario completo consultare il sito del Comune. Si ricorda inoltre che nei giorni feriali dal 9 al 24 dicembre tutti i parcheggi con stalli blu saranno gratuiti a partire dalle 16.30, ad eccezione di quello di piazza Baracca che sarà gratuito dalle 18.30.