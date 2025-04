A Camilla una camelia in mosaico

Tra le realtà presenti in occasione della visita di Carlo e Camilla, c’era anche Linea Rosa. Durante l’evento, l’associazione ha donato alla Regina una mattonella in mosaico, simbolo del progetto “I Fiori di Ravenna – Ravenna città amica delle donne”, raffigurante una camelia, fiore sinonimo di purezza e bellezza e, se regalata, segno di stima. Queste opere rappresentano ognuna un fiore reciso, memoria di ogni vita spezzata per mano di un femminicida e, al contempo, simbolo di riscatto di una società che non soccombe al patriarcato.

Con la stessa intenzione, è stata donata una mattonella a Laura Mattarella. In questo caso, il fiore raffigurato è il corbezzolo, sinonimo di identità, forza e bellezza. Ancora: le professioniste di RavennAntica hanno accolto Re Carlo e Camilla in alcuni dei luoghi più iconici della città, quali la Tomba di Dante e i musei Byron e del Risorgimento. Le referenti della sezione didattica hanno organizzato un’attività laboratoriale negli stand di Emilia Romagna Festival allestiti in Piazza del Popolo, dando vita ad un laboratorio di mosaico che ha visto il coinvolgimento di bambini e bambine. Durante il suo passaggio, la Regina ha voluto fermarsi per inserire una tessera nella decorazione musiva che una bimba stava componendo.