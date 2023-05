"A Roncalceci situazione complessa" In azione sette idrovore

Roncalceci è stato un altro dei paesi più colpiti nel forese. Nella foto sopra ecco una delle sette idrovore che sono attualmente in funzione per liberare la cittadina dall’acqua che la circonda. Il che, secondo una stima del Centro Coordinamento soccorsi di Ravenna, dovrebbe accadere al massimo entro un un paio di giorni.

"La situazione è ancora complicata – scrive su Facebook Cinzia Pasi del Comitato cittadino di Roncaleci – . Con una grande mobilitazione e organizzati con un efficientissimo gruppo whatsapp di residenti abbiamo cercato di aiutare più persone possibile. La grande quantità di acqua che ci ha travolto è in parte defluita ma ci sono ancora case invase. Qualcuno ha già cominciato a pulire, gettando, oltre ai mobili, i ricordi di una vita. Tante persone , ancora sgomenti, hanno le lacrime agli occhi. Ora abbiamo bisogno di material (alimentari e per l’igiene personale, l’elenco completo sulla pagina Facebook del Comitato cittadino di Roncalceci) da confluire in un hub per gli aiuti alle persone della nostra zona, le cosidette Ville Unite e Disunite, in coordinamento con il Comune di Ravenna e le Istituzioni".

Infine oggi riapre la scuola primaria a Roncalceci (la scuola elementare ‘Martiri del Montone’).