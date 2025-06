Il Pri: "Felici per Fusignani". Ancarani: "Deleghe fuffa"

Fra le reazioni ecco quella di Giannantonio Mingozzi (Pri): "Apprezziamo la riconferma di Eugenio Fusignani come il vicesindaco, certi che saprà interpretare il mandato con quello spirito di servizio e l’orgoglio repubblicano che lo ha sempre contraddistinto nello svolgimento del proprio mandato". Mirko De Carli, coordinatore della lista Lega-Pdf e Lpra, è stato invece critico: "Un assessorato dedicato alla sicurezza e famiglia sarebbe stato un segnale forte di cambiamento per la città, riproporre Fusignani vicesindaco è segno delle incostrazioni che affliggono da decenni Palazzo Merlato".

Delusione anche da Ancarani (Fi), Grandi (Fdi) e Donati (Viva Ravenna): "Poche sorprese, manca una delega all’immigrazione. Inadeguata poi la conferma alla sicurezza di vicesindaco Fusignani. La delega alla Pace? Fuffa. L’assessore ventenne che non sia un nuovo caso Martina ’Buby’ Monti". Daniele Perini (Ama Ravenna): "Esprimiamo un parere favorevole alla nuova giunta Barattoni. Tuttavia, in vista del 2050, quando la popolazione anziana sarà preponderante, occorre fin d’ora investire di più in servizi anche dislocati nel territorio per far fronte alle patologie croniche che intervengono con la vecchiaia". Infine il segretario comunale del Pd, Lorenzo Margotti si è detto soddisfatto della squadra di Barattoni.