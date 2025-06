Abiti usati, ecco dove si spostano alcuni contenitori

Il servizio di raccolta di abiti usati, attivo da anni e gestito da Hera a partire dal 2023, nel 2024 ha visto quasi 150 tonnellate di vestiti lasciati negli appositi contenitori. In alcune occasioni, però, si sono verificati episodi di uso improprio di questi ultimi, con l’apertura non autorizzata e l’abbandono a terra di parte del materiale. Questo comporta una criticità non solo per il decoro urbano, ma anche per l’efficacia della raccolta differenziata: gli abiti esposti agli agenti atmosferici, infatti, perdono la possibilità di essere recuperati e devono essere smaltiti come rifiuto indifferenziato.

Per limitare il fenomeno si è deciso di spostare 10 contenitori, delle 32 presenti a Faenza, in nuove postazioni: tre in piazzale Pancrazi (lato parco Bucci, nei pressi delle casette informatizzate), due in via della Costituzione (centro commerciale Filanda), due in via Fornarina nel parcheggio della Coop del Borgo (nei pressi delle casette informatizzate), tre all’isola ecologica di via Righi. Per maggiori dettagli sull’ubicazione dei contenitori, consultare la App gratuita di Hera ‘’Il Rifiutologo” alla sezione “punti di interesse”, selezionando la categoria “abiti usati”.

Ma come si fa correttamente la raccolta degli abiti usati?

Va effettuata correttamente usando sacchi di dimensioni idonee, così da non bloccare le bocche di conferimento. Si raccomanda ai cittadini che trovano la bocca di conferimento bloccata, di non lasciare i sacchi a terra, ma di segnalare al numero verde di Hera 800999500 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18) il contenitore non funzionante e di conferire nella stazione ecologica (centro di raccolta) di via Righi a Faenza oppure negli altri contenitori del territorio funzionanti. Le segnalazioni si possono inviare anche attraverso l’app “Il Rifiutologo”, che permette anche di inviare foto georeferenziate che consentono a Hera di intervenire rapidamente per ripristinare il decoro cittadino. Si coglie l’occasione per ringraziare i cittadini per le segnalazioni pervenute in merito a tali episodi di degrado e rassicurarli sul fatto che i controlli su queste situazioni vengono effettuati regolarmente.

Si può consultare anche una sezione dedicata alla raccolta degli abiti usati al seguente link: https://www.gruppohera.it/offerte-e-servizi/casa/ambiente/iniziative/lunga-vita-agli-abiti-usati.