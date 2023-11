Addio a Ermanno Masotti. Fondò il laboratorio Fleming

Si è spento lunedì sera all’età di 76 anni il dottor Ermanno Masotti, faentino, direttore sanitario dei laboratori Synlab Emilia-Romagna e componente della commissione autorizzativa delle strutture sanitarie accreditate dell’Emilia-Romagna. Fu esperto e stimato medico patologo, specialità che conseguì all’Università Cattolica Sacro Cuore di Roma dopo la laurea in medicina all’Università di Bologna. Nel 1978 fondò in città il laboratorio di analisi Fleming, di cui dal 1983 fu direttore sanitario. È stato componente della commissione regionale per le autorizzazioni delle strutture sanitarie dal 1985 al 1998 e dal 2006. Inoltre dal 1985 al 1996 fu componente del consiglio direttivo della Società Italiana di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica. Gli anni ’90 lo videro anche vicepresidente regionale dell’Anisap, Associazione delle istituzioni sanitarie ambulatoriali private, e docente nei corsi Apl per l’accreditamento dei professionisti in campo sanitario, nonché componente della commissione Ausl per l’accreditamento. Dal 2001 ricoprì il ruolo di direttore generale e direttore sanitario di Fleming Sistemi Diagnostici Poliambulatorio e Laboratorio analisi.

Il suo impegnò lo vide protagonista anche a Ferrara: nella città estense realizzò e fondò la struttura polispecialistica accreditata ‘Day Surgery’, della quale fu anche direttore sanitario.

Nel 2013 con la fusione tra Fleming e Synlab Italia nacque Synlab Emilia Romagna, che lo vide incaricato come manager di unità locale e come direttore sanitario delle strutture regionali. Nel corso della sua attività considerava fondamentali nella gestione sanitaria il perseguimento di due obiettivi: mettere al centro del sistema il paziente e operare applicando il sistema di qualità.

I funerali si svolgeranno sabato mattina alle 10 nella chiesa parrocchiale del Santissimo Crocefisso ai Cappuccini di Faenza. La tumulazione avverrà dopo la cremazione.