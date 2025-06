Adriatica, via al cantiere sul Montone. Da lunedì nuove modifiche al traffico

Con l’avvio di una nuova fase di cantiere nell’ambito nel maxi-progetto Anas di ampliamento dell’Adriatica, nel tratto del semianello tra la rotatoria della Ravegnana e il sottopasso di via Quaroni, dalla prossima settimana nella corsia nord sono previste modifiche alla viabilità.

Nel dettaglio, per rendere possibile le attività preparatorie alla demolizione e ricostruzione dell’impalcato del ponte sul fiume Montone e i lavori per l’allargamento della sede stradale, nella corsia nord della statale 16 verso Ferrara, da lunedì si transiterà sulla sola corsia di sorpasso dal km 152,700 al km 152,250, mentre dal km 152,250 al km 151,850 sarà istituito il doppio senso di circolazione in carreggiata opposta (direzione Rimini). Per questioni di sicurezza dal km 147,100 al km 154,500 della statale 16 viene disposto, dalle 7 alle 21, il divieto di transito ai mezzi pesanti di oltre 44 tonnellate. Il divieto non si applica ai mezzi di emergenza e soccorso o a quelli adibiti al trasporto di persone.

I mezzi pesanti provenienti da nord e diretti al porto potranno proseguire lungo la A14 in direzione Rimini, uscire a Cesena Nord, percorrere la SS3bis per giungere sulla SS16 e da qui proseguire lungo la SS67. I mezzi pesanti proveniente da sud e diretti in direzione Venezia, dovranno procedere lungo la A14 in direzione Bologna e uscire allo svincolo per Ravenna sulla A14dir e da qui proseguire lungo SS309dir.

La modifica temporanea alla viabilità è stata condivisa durante le riunioni con il Comitato operativo viabilità, che si sono tenute con la Prefettura e con tutti gli enti coinvolti, alle quali ne seguiranno altre in relazione alla cantierizzazione e avanzamento di tutti i lavori in corso nel nodo di Ravenna.