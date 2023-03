Al via il Piedibus alle elementari Carducci e Spallicci

Le scuole primarie Carducci di Castiglione di Cervia e Spallicci di Pinarella hanno attivato nei giorni scorsi il servizio di Piedibus. La Carducci di Castiglione ha attivato la linea che vede attualmente una trentina di bambini partecipanti i quali, accompagnati dai docenti del plesso e da alcuni genitori e volontari locali, partono da scuola, percorrono la pista ciclo pedonale fino a via Castiglione 88 per poi rientrare a scuola effettuando il percorso inverso. La Spallicci di Pinarella ha inaugurato il nuovo percorso della linea A, con ritrovo al parcheggio antistante il Ristorante Il Moro, partenza prevista alle 7.58 per raggiungere l’ingresso della scuola di viale Nettuno alle 8.10 percorrendo il percorso ciclo pedonale di via Pinarella. Il gruppo conta 6 bambini iscritti, tutti di classe prima, scortato da alcuni genitori accompagnatori.