Al via ’Ingranaggi’ coi concerti a Fusignano di Tripolare e Wism

Questa estate in Bassa Romagna torna "Ingranaggi", il festival musicale che unisce due mondi apparentemente distanti: l’impresa e musica. Inizialmente i concerti previsti per quest’anno erano tre, ma il primo (che avrebbe dovuto svolgersi il 26 maggio) è stato annullato in conseguenza all’emergenza alluvione. I due concerti che si terranno saranno oggi da Silver 1 a Fusignano, in via Carrara Ripe 4, con Tripolare e Wism (in apertura); venerdì 16 giugno da Savini Vivai a Cotignola, in via Cenacchio 3d, con Popa. In apertura dei concerti la presentazione di "Ci pensi mai?", la fanzine di Radio Sonora. Si tratta di un magazine digitale che sarà possibile consultare sul sito radiosonora.it. Tutti i concerti inizieranno alle 19 e sono a ingresso libero.