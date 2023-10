Al via la differenziata in centro. Due zone: porta a porta o ecoisole

Si comincia. Domani parte la nuova raccolta dei rifiuti in centro storica, divisa in due zone: quella rosa, nel cuore della città, e quella azzurra, nella fascia più esterna del centro. In realtà ciò che cambia domani è che per la prima volta gli operatori Hera passeranno nella zona azzurra per la raccolta porta a porta: nella zona rosa infatti i bidoni saranno sostituiti gradualmente nelle prossime settimane e anche in quella azzurra resteranno per un’altra ventina di giorni. Gli utenti intanto potranno adattarsi.

Andiamo con ordine. Che cosa cambia? Le quasi 3.700 utenze della zona rosa dovranno abituarsi a gettare l’indifferenziata aprendo il bidone con l’apposita tessera Smeraldo. Le isole ecologiche, che saranno schermate da aiuole e alberature nei punti più turistici del centro, vedranno l’arrivo graduale dei nuovi cassonetti: da domani a mercoledì toccherà alla zona sud del centro storico, dal 23 al 25 ottobre a quella nord e infine dal 6 all’8 novembre a quella centrale, dove c’è piazza del Popolo. Le 1.179 attività nella zona rosa potranno usufruire di una raccolta domiciliare integrativa dedicata per organico e vetro, inoltre saranno dotate di chiavi con cui aprire i bidoni stradali per buttarvi all’interno quantitativi più consistenti di rifiuti. Il cartone sarà conferito con un servizio combinato a giorni alterni: su richiesta delle associazioni di categoria è stato definita la raccolta a domicilio due giorni a settimana, mentre martedì, giovedì e sabato un mezzo itinerante stazionerà in punti prestabiliti dove le attività potranno portare il cartone. Le imprese della zona rosa con una significativa produzione di cassette potranno richiedere una raccolta ’al campanello’, senza dover esporre i materiali all’esterno.

Nella zona azzurra le 4.400 utenze passeranno allo stesso tipo di porta a porta già presente nel resto della città e nel forese: si raccolgono a domicilio solo indifferenziata e organico, mentre per le altre tipologie di rifiuto resteranno i cassonetti in strada. Le postazioni stradali saranno sostituite dal 30 ottobre all’11 novembre.

Con quest’ultimo passaggio la provincia di Ravenna vuole finalmente raggiungere i dati percentuali della raccolta differenziata del resto della regione, che per molti anni ci hanno visto fanalino di coda.

Negli ultimi anni già molto è stato fatto: attualmente viene differenziato il 75% dei rifiuti e l’obiettivo è arrivare al 79% entro il 2027, ovvero quanto è stato definito dal Piano regionale dei rifiuti.