Alcol e droga, sanzioni per oltre 1.500 euro

Ravenna, 5 giugno 2025 - Sono 23 le persone controllate (19 delle quali straniere), 8 le sanzioni comminate, in un caso è stato impartito ‘l’Ordine di allontanamentoì’, due stranieri denunciati per soggiorno illegale, rifiuto a fornire generalità e documenti, inottemperanza al Daspo del questore.

Sono questi i risultati del servizio svolto dalla polizia locale di Ravenna nell’area dei Giardini Speyer e zone limitrofe, giovedì 4 giugno in orario pomeridiano. Tra i controllati anche un senegalese, sorpreso in stato di ubriachezza manifesta, con addosso 1.32 gr di hashish e denunciato poiché ha rifiutato di fornire documenti e generalità, risultando anche irregolare.

Lo straniero è stato inoltre segnalato alla Prefettura come assuntore di droga, sanzionato per il possesso di droga e l’ubriachezza, e gli è stato notificato l’ordine di allontanamento. Un cittadino guineano, già noto alle forze dell’ordine, è stato invece denunciato per aver violato il Daspo urbano del questore e sanzionato ai sensi del regolamento di polizia urbana per il consumo di bevande alcoliche in area vietata.

Altre 5 persone (due di nazionalità marocchina, un bulgaro, un tunisino e un albanese) sono state sanzionate per il consumo di bevande alcoliche. Nel corso di analoghi controlli, nel passato mese di maggio, sono state 47 le pattuglie impiegate per il presidio del ‘Quartiere Isola San Giovanni’, che hanno permesso l’identificazione di 164 persone (138 delle quali, straniere) e di accertare, complessivamente, 102 violazioni (23 delle quali di natura penale, tra cui anche un arresto, per crimini che spaziano dallo spaccio al soggiorno illegale sul territorio, dal porto ingiustificato di armi all’inottemperanza all’ordine di espulsione, dalla violazione del Daspo urbano alla resistenza a pubblico ufficiale). Tra i principali illeciti amministrativi contestati, 33 riguardano il consumo di bevande alcoliche in area interdetta, 11 sono riferibili all’ubriachezza manifesta, 10 all’indebito stazionamento in area tutelata, 9 per bivacco e attività assimilabile al campeggio, 5 all’acquisto o consumo di sostanze stupefacenti, 4 per atti contrari o che possono offendere la pubblica decenza e altrettanti sono inerenti alla normativa sui monopattini. Sono 22 le persone alle quali è stato impartito l’ordine di allontanamento e 5 quelle segnalate alla Prefettura per consumo personale di droga.