Alla Oleodinamica 2000 occorre un impiegato

Un impiegato/a amministrativo/a contabile con offerta che scade domani. L’azienda Oleodinamica 2000 di Bagnacavallo, in provincia di Ravenna, è alla ricerca di una figura professionale – ovviamente a norma di legge l’offerta è rivolta ad ambo i sessi – che si occupi della gestione della contabilità ordinaria, dell’emissione delle fatture e dell’archiviazione della documentazione contabile. Si richiede un’esperienza pregressa nella mansione ricercata, l’essere autonomi nella gestione della contabilità ordinaria. Inoltre viene richiesto il possesso del Diploma di scuola superiore in Ragioneria, una conoscenza discreta della lingua inglese, in particolare a livello di lettura, ed essere in grado di utilizzare il pacchetto Office di Windows. In aggiunta si richiede di essere automuniti. La sede del lavoro è Bagnacavallo. Il tipo di contratto offerto è a tempo determinato con prospettiva di riconferma mentre l’orario proposto è part time di 32 ore settimanali: dalle ore 8 alle ore 12 e per tre pomeriggi a settimana dalle ore 14 alle ore 18.