Alluvione a Lugo: qual è la situazione dei fiumi e quanti sono gli sfollati

Lugo (Ravenna), 19 settembre 2024 – Torna l’incubo dell’alluvione in provincia di Ravenna e anche a Lugo.

Le violente e continue piogge che da martedì sera stanno cadendo copiosamente sulla Romagna e su parte dell’Emilia, stanno provocando l’esondazione dei fiumi e colpendo le stesse zone del disastro del 2023.

Il Senio ha rotto l’argine a Cotignola ed è fra le situazioni più critiche, come dice la presidente della Regione Emilia Romagna Irene Priolo dal punto stampa che sta tenendo in viale Aldo Moro.

La rottura dell'argine del Senio a Cotignola

La piena del Santerno in diminuzione

A Lugo sono state evacuate circa 1000 persone. La sindaca Elena Zannoni in un post sui social aggiorna che che “la piena del Santerno sta passando all’altezza di San Bernardino, ha raggiunto il suo massimo ed è ora in diminuzione, si riduce quindi la fase di allerta sulle frazioni di Lugo situate sull’asta del fiume Santerno".

"Evacuato tutto l’abitato di Lugo”

“Attualmente l’acqua fuoriuscita dalla rottura dell’argine del Senio a Cotignola sta invece ancora uscendo copiosamente perché il luogo della rotta è difficilmente accessibile e non è ancora possibile procedere con le operazioni di chiusura e riparazione”, continua la sindaca.

“Ci si aspetta nelle prossime ore una prima ondata di acqua in arrivo da Lugo Est, ma la zona di Lugo Ovest resta attenzionata e risulta in crescita, seppur lentamente, pertanto resta attiva l’ordinanza di evacuazione su tutto l’abitato di Lugo. Sono passate in tutte le zone di Lugo le auto con messaggi sonori che informavano i cittadini con abitazioni al solo piano terra di procedere all’evacuazione e spostarsi in autonoma sistemazione o presso il centro di accoglienza presso la Scuola Media Baracca, in via Emaldi, 1. Per emergenze 800072525 o 115”.

"Per tutti gli altri resta valida la disposizione di mettere in salvo le proprie cose e spostarsi ai piani alti, con acqua, cibo, medicinali, beni di prima necessità, cellulare e caricabatterie. È nel frattempo arrivata a Lugo la Colonna mobile della Regione Toscana in supporto alla gestione dell’emergenza. Seguiranno aggiornamenti, appena disponibili”, conclude Zannoni.

Priolo: “Circa 1000 sfollati”

La presidente Priolo cerca di rassicurare spiegando che “ci sono circa 1000 sfollati, vedremo come si evolve la situazione a Lugo, ma non ci avviciniamo assolutamente ai numeri dello scorso anno, quando erano 36.000 gli sfollati e poi sono diventati 45.000. Le evacuazioni che abbiamo fatto sono preventive, ad esempio a Faenza, dove sono stati aperti i centri di accoglienza, i cittadini molto probabilmente potranno tornare nelle loro abitazioni una volta terminato questo evento".