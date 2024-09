Maltempo e paura a Faenza (Ravenna): “Torna l’incubo, non è possibile succeda di nuovo”

Faenza, 19 settembre 2024 – “E’ un macello, qui è un macello”: la voce arriva da Modigliana, su Whatsapp, spezzata dai rumori del fiume e dal clangore dei detriti. La situazione peggiora e l’incubo torna. A Faenza sarà una notte nera, sempre più nera. Come nel 2023, quello che succede in collina, a Modigliana, anticipa di tre ore il destino della pianura. Al momento di andare in stampa centinaia di famglie evacuano gli appartamenti a Faenza, alcuni si dirigono nei palazzetti, altri salgono ai piani alti. Lo stesso accade a Lugo, in altre zone del Ravennate.

Faenza, evacuati i piani terra. Allestiti posti letto al PalaBubani

E nel Forlivese. “Non è possibile di nuovo... che disastro”, dice Isabella. Nell’altra alluvione perse la casa, per un anno fu costretta a vivere in hotel. “Mi ha appena chiamato mio figlio, piangeva. Ha detto ‘E’ arrivata come un’onda’. Sono preoccupatissima”, dice. I telefoni, con l’avanzare delle tenebre, iniziano a diventare muti. La corrente se ne va, le batterie si scaricano, le comunicazioni sono difficili: “E’ tutto sott’acqua”, dicono da Tredozio, dove l’alluvione del 2023 e poi un sisma avevano devastato il paese. Ora ci risiamo.

Evacuazioni a Faenza che torna a rivivere la grande paura, come nel 2023 (foto Santangelo)

“I miei figli sono dovuti scappare in mezzo all’acqua, ho paura”, racconta un altro cittadino. Questa volta siamo a Brisighella: “E’ un incubo che ritorna – racconta Silvia –. Sto peggio dell’altra volta, perché nel 2023 non sapevamo e non ci abbiamo creduto fino a quando non è successo. Ora invece sappiamo che è posssibile. Siamo qui ad aspettare con l’angoscia”. Più a monte invece l’incubo si è giuà materializzato: “Ho la casa invasa – racconta Fabrizio, da Modigliana –. E ho paura, molta paura”.