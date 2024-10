Antonio Mazzetti funerale, venerdì 18 ottobre l'ultimo saluto al noto ristoratore

Ravenna, 16 ottobre 2024 - Si svolgeranno venerdì 18 ottobre alle 15 nella chiesa di San Romualdo i funerali del 58enne Antonio Mazzetti, chef e ‘storico’ titolare della trattoria San Romualdo, che la scorsa domenica pomeriggio ha perso la vita in seguito ad un terribile scontro con un trattore avvenuto lungo via Sant’Alberto.

Da oggi (mercoledì 16 ottobre) pomeriggio sarà possibile fargli una visita, a partire dalle 15.30, presso la camera mortuaria dell’ospedale di Ravenna. Dopodomani, venerdì, saranno come detto celebrate le esequie, al termine delle quali si proseguirà per il cimitero di San Pietro in Trento. Innumerevoli le manifestazioni di cordoglio, vicinanza ed affetto espresse, sia direttamente che attraverso i social, nei confronti dei famigliari del 58enne, molto noto in particolare nel mondo della ristorazione ravennate e non solo.

Una persona stimata e ben voluta non solo in ambito professionale, ma anche e soprattutto a livello umano. Il tragico incidente, i cui rilievo di legge sono stati effettuati dalla Polizia Locale di Ravenna, è avvenuto in un tratto di via Sant’Alberto dove nel primo pomeriggio del giorno precedente (sabato), si era registrato un altro pauroso sinistro che aveva coinvolto quattro veicoli, costando purtroppo la vita ad un automobilista 41enne.