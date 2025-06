"Arruolati due esponenti del centrosinistra"

Gianfilippo Rolando, capogruppo uscente della Lega, lancia un nuovo attacco a Morrone: "Ieri Spadoni dichiarava pubblicamente che la Lega non è il suo partito. Oggi, magicamente, gli mettono in tasca la tessera da sostenitore. Morrone ha escluso dal consiglio i veri leghisti: quelli che hanno sempre creduto nel progetto, che da oltre 10 anni combattono il sistema Pd. E li ha sostituiti con due esponenti del centrosinistra. Ancisi, eletto vicepresidente nel precedente mandato coi voti del Pd, in contrapposizione alla mia candidatura, sostenuta dal resto dell’opposizione, tranne che — guarda caso — da Ancarani, e Spadoni, candidato alle provinciali del 2016 con la lista di centrosinistra ed eletto coi voti del Pd consigliere provinciale, confluito poi nel gruppo consiliare di De Pascale".