Assemblea di Confartigianato logistica e mobilità

Si è svolta nei giorni scorsi, nell’ambito dei lavori del 18° Congresso di Confartigianato della provincia di Ravenna, l’assemblea del settore Trasporti, Logistica e Mobilità. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto e aggiornamento su temi centrali per il settore, oltre a sancire il rinnovo delle cariche del Consiglio Direttivo provinciale. L’Assemblea, presieduta da Franco Poletti, Presidente del Settore Trasporti di Confartigianato della provincia, ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti delle imprese locali. Presenti in sala e collegati da remoto anche figure di spicco del sistema Confartigianato nazionale: Amedeo Genedani, Presidente nazionale di Confartigianato Trasporti, e Sergio Lo Monte, Segretario nazionale. Dopo il saluto introduttivo e i ringraziamenti rivolti agli ospiti, il Presidente Poletti ha lasciato la parola ai relatori per approfondire le sfide del comparto. Genedani ha illustrato le azioni portate avanti dall’organizzazione a livello istituzionale, evidenziando i risultati ottenuti e le prospettive. È seguito l’intervento tecnico di Sergio Lo Monte, che ha fornito un quadro aggiornato sulle novità legislative, tra cui il Decreto-legge Infrastrutture, il Decreto Interministeriale del 14 maggio 2025 sulle accise sui carburanti e il nuovo Codice della Strada. Poi il dibattito, durante il quale i partecipanti hanno posto l’accento su criticità e opportunità per il settore della logistica e della mobilità.

Momento centrale della serata è stata l’elezione del nuovo Direttivo provinciale di Confartigianato Logistica e Mobilità. L’Assemblea ha nominato i seguenti componenti: Franco Poletti, Loredana Buscaroli, Sauro Bettoli, Gian Luca Manenti, Paolo Pironi, Ilir Hodai, Davide Segurini, Stefano Bissi, Pier Luigi Conti, Fabio Cugino, Paolo Lucci e Laura Cattani. Franco Poletti e Loredana Buscaroli sono stati in seguito confermati rispettivamente presidente e vicepresidente della categoria.