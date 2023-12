Baccara, mezzo secolo di storia racchiusa in un docufilm

Sono tante le emozioni che si condensano all’interno delle mura del Baccara, la discoteca che ha aperto i battenti nel 1973, lungo la via Provinciale Felisio a Lugo. Per celebrare i suoi primi 50 anni è stato organizzato un programma di eventi che hanno come protagonista il docufilm ’Baccara – La festa continua’, 50 minuti di racconti e testimonianze raccolte da dj, ex direttori, musicisti e giornalisti televisivi. "Sono stati anni importanti non solo per la mia famiglia, ma per l’intera città – spiega Lorella Mazzari, figlia del cofondatore della discoteca, Primo Mazzari, scomparso nell’agosto scorso –. Al Baccara sono passate tre generazioni. È un pezzo di storia. Ho scelto la formula del docufilm proprio per testimoniare come sono cambiate le cose nel frattempo, dall’arredamento, agli orari, alla programmazione. E a come, nel contempo, anche la società si è evoluta".

Il progetto è stato promosso dall’associazione 12 Pollici Social Club Aps, con il patrocinio e il contributo dei Comuni di Lugo e Bagnacavallo. Il docufilm, realizzato a partire dal settembre scorso, è stato elaborato in collaborazione con l’agenzia bolognese SI-produzioni per la regia di Francesca Zerbetto. La pellicola, che alterna testimonianze e immagini di repertorio, sarà presentata in anteprima nel corso di tre serate organizzate a partire da domani, venerdì 22 dicembre. Si partirà dal Teatro Goldoni di Bagnacavallo, dove sarà proiettato a partire dalle ore 20.30 per poi approdare, sabato 23 e venerdì 29 dicembre, nella Rocca di Lugo alle 18.30 e alle 21 nel Salone Estense.

Sempre in Rocca e nelle stesse serate la Torre del Soccorso ospiterà dalle 17.30 la mostra fotografica di Paolo Ruffini. "Paolo ha scattato oltre 30.000 foto – ricorda Lorella Mazzari –. È stato con noi per quasi 20 anni durante i quali entrava e fotografava. È stato il suo hobby ed è giusto ora valorizzarlo". Per chiudere gli eventi, dopo la proiezione del 29, la festa continuerà proprio sulla pista da ballo del Baccara con una serata a ingresso gratuito nella quale alla consolle si esibiranno i dj che hanno fatto la storia del locale. Per l’occasione è stato anche ristampato un libretto fotografico dedicato ai primi 15 anni della discoteca, originariamente stampato dall’Aps 12 Pollici Social Club e andato subito esaurito. La ristampa sarà disponibile durante le visioni della pellicola.

m.s.