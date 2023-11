Bagnacavallo, introdotto limite di velocità dei 50 km/h lungo via Crocetta

Bagnacavallo (Ravenna), 17 novembre 2023 – A Bagnacavallo lungo via Crocetta, strada della lunghezza di circa due chilometri e mezzo che congiunge via Pieva Masiera a via Macallo, nei giorni scorsi è stato introdotto il limite di velocità dei 50 chilometri orari.

Un provvedimento che è stato assunto per mettere in sicurezza la viabilità in seguito alle segnalazioni dei residenti, e finalizzato alle rilevazioni, da parte della Polizia Locale, dell’eccessiva velocità dei veicoli in relazione alle dimensioni della carreggiata e all’aumento del traffico lungo la strada.