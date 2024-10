Bagnara di Romagna: una giornata al castello dedicata alla storia del borgo

Domenica 13 ottobre la Rocca sforzesca di Bagnara di Romagna si apre per una giornata alla scoperta della storia medievale del borgo. Durante la giornata saranno organizzate numerose visite guidate al castello con partenza alle 10, alle 11.30, alle 15 e alle 16.30.

Le visite sono gratuite e tenute in abiti rinascimentali da una guida in veste di Caterina Sforza. A pagamento è il solo ingresso alla Rocca che ha un costo di 3 euro. Nel pomeriggio sarà inoltre possibile visitare il borgo con due visite guidate in partenza alle 15 e alle 16.30.

Alle 16.30 nella sala consiliare sarà organizzato un laboratorio gratuito per bambini dedicato alla realizzazione pratica di un oggetto. Dalle 18 sarà possibile cenare in loco con un menù medievale creato appositamente per l’occasione dalla Pro loco di Bagnara.

Alle 20 in piazza 4 Novembre ci sarà lo spettacolo di arti performative ’Mythos – mitica passeggiata circense’, a cura degli acrobati della compagnia Artemakìa.

Per ulteriori informazioni chiamare lo 0545 986921.