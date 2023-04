Ravenna, caso Ballardini: oggi la sentenza

Ravenna, 18 aprile 2023 – La morte di quel giovane studente lughese, non era stata frutto di un omicidio volontario. Inoltre nessuno degli imputati aveva avuto responsabilità (posizione di garanzia) nei confronti del ragazzo.

È quanto ieri mattina davanti alla corte d’assise d’appello di Bologna, hanno in sintesi sostenuto i legali dei due maggiori accusati per la morte di Matteo ‘Balla’ Ballardini, il 19enne deceduto per overdose dopo 13 ore di agonia il 12 aprile 2017 a Lugo nella sua auto appositamente lasciata in un parcheggio fuori mano dai quattro ragazzi assieme a lui la notte precedente.

Per tutti, la procura generale venerdì scorso aveva chiesto condanne comprese tra 9 anni 4 mesi e 6 anni 2 mesi 20 giorni inquadrando l’accaduto nel solco del dolo eventuale: una ricostruzione giuridica già uscita in primo grado dalla penna del gup di Ravenna, bocciata nel primo appello a Bologna a sua volta bocciato dalla Cassazione.

Primo a prendere la parola, è stato Fabrizio Capucci, avvocato di Beatrice ‘Bea’ Marani di Lavezzola, la giovane indicata dalle indagini della polizia come colei che passò la dose letale al 19enne per poi dare indicazioni agli altri tre sul da farsi.

"L’anima nera – l’aveva definita la procura generale – una capa, una dura, una rifornitrice abituale di metadone" tanto che si era vantata al telefonino di possederne "quantità industriali". Il suo legale tra le altre cose ha ricordato la storia di diversi anni fa "assolutamente analoga e speculare a quella di Matteo Ballardini", di un ragazzo tossicodipendente trovato morto nella sua auto nelle campagne di Lugo.

In quel caso, chi era con lui "gli cedette l’eroina e, quando si sentì male, lo spostò sul sedile del passeggero, guidò fino a una carraia isolata, lo lasciò lì e se ne andò senza chiamare nessuno temendo di essere incriminato per spaccio".

Per l’avvocato, "quello è dolo eventuale: peraltro raggiunse il suo scopo, perché non fu mai indagato". E invece "Beatrice si è comportata in modo del tutto diverso chiamando al telefono numerose persone affinché la aiutassero, rimanendo con il 19enne per 9 ore, parlando con lui, dandogli acqua, facendogli compagnia in attesa che si svegliasse".

E se poi se ne andò, è perché "aveva un appuntamento dallo psicologo, al quale peraltro chiese di prendere in cura proprio Ballardini".

Quindi "gli scrisse cinque o sei messaggi significativi, credendolo ancora vivo". Da ultimo, "poche ore dopo il ritrovamento, si recò dai carabinieri e confessò senza assistenza di avvocato: raccontò tutto, compresa la cessione del metadone e consegnò il proprio telefono". In definitiva per il difensore, quanto accaduto "è palesemente un reato: ma colposo e non doloso".

In quanto alla ragazza, da allora "si è disintossicata, è rimasta in casa di cura e in comunità per quattro anni e mezzo, si è diplomata e ora fa l’operatrice socio sanitaria". Come dire che "ha deciso di aiutare il prossimo" dopo essere "stata profondamente segnata da quella tragica notte".

A seguire ha preso la parola Carlo Benini, avvocato di Leonardo Morara di Lugo, ovvero, come aveva ricordato la procura generale, l’imputato che "ha accompagnato alla morte" il 19enne. "Se in overdose ci fosse finito chiunque altro dei cinque in auto – si è domandato il legale –, gli altri si sarebbero comportati sempre nella stessa maniera? Se la risposta è sì", quanto accaduto "riguarda un background culturale particolare".

Dopotutto anche il perito nominato dalla Corte, "ha spiegato in maniera chiara che il 90%-95% dei casi di overdose da metadone, si risolvono positivamente nel giro di qualche ora sia per chi va in ospedale che per chi non ci va". I quattro imputati del resto, "dopo l’acqua e i conati, pensavano che il 19enne potesse riprendersi da solo: va cioè esclusa ogni responsabilità a titolo di dolo".

In quanto alla posizione di garanzia, il difensore, partendo da alcune considerazioni proposte sempre dal perito della Corte, ha allargato il discorso ai medici che dimisero il ragazzo dopo un ricovero dal 3 al 10 aprile: "Gli fecero prescrizioni di medicinali senza coordinarsi con gli specialisti in tossicodipendenza".

Da ultimo in quanto a Morara, "il processo si è potuto fare perché andò prima da un avvocato e poi dai carabinieri a cui indicò pure la presenza in auto delle boccette di metadone".