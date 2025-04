Baraonda in un locale di Lugo: i carabinieri arrestano 29enne per resistenza

I carabinieri della Stazione di San Lorenzo di Lugo, sabato sera hanno arrestato un 29enne di origine straniera per resistenza. La vicenda si è innescata attorno alle 22.30. Nel corso di controlli tra le vie del centro di Lugo in occasione del ‘Lugo Vintage Festival’, un certo punto i militari hanno notato che nei pressi del Pavaglione alcuni passanti erano piuttosto preoccupati per quanto stava accadendo in un bar. Quando le pattuglie hanno raggiunto il locale, hanno realizzato che diversi oggetti tra tazze e bicchieri erano stati scaraventati a terra e che i clienti erano usciti. Il titolare ha allora spiegato di essere intervenuto per evitare che il 29enne continuasse a distruggere il locale: e che a quel punto è stato aggredito e minacciato. Quando i carabinieri hanno provato a tranquillizzare il giovane, nonostante una paziente attività di mediazione, questi ha continuato a essere aggressivo tra spintoni e movimenti bruschi. E così è stato immobilizzato e, come disposto dal pm di turno Angela Scorza, dichiarato in arresto. Ieri mattina in tribunale a Ravenna il giudice, dopo avere convalidato l’arresto, ha disposto per il 29enne l’obbligo di firma e il divieto di dimora nel comune di Lugo. Da una prima ricostruzione dei fatti, l’origine della lite sarebbe da ricondurre a rancori per incomprensioni lavorative tra la compagna dell’arrestato e il titolare del locale del quale la donna è dipendente.