Benedetta Tobagi ’Covando un mondo nuovo’

Domani alle 17,30 la Sala Ragazzini in Largo Firenze, in occasione dell’80esimo anniversario di fondazione dell’Unione Donne in Italia, ospita l’incontro con Benedetta Tobagi che, in dialogo con Barbara Domenichini e Luana Vacchi, racconterà del suo ultimo libro ’Covando un mondo nuovo. Viaggio tra le donne degli anni Settanta’ (Einaudi). L’appuntamento è organizzato da Casa delle Donne e Udi Ravenna. Il libro è una raccolta di fotografie degli anni Settanta, scattate da Paola Agosti, che accompagnata dalla scrittura di Benedetta Tobagi racconta quella che è ormai da tutti riconosciuta come l’unica rivoluzione riuscita del Novecento, quella delle donne. All’inizio del decennio, l’Italia è un Paese variegato così come anche il movimento femminista. Ma le battaglie principali sono affrontate insieme. Attraverso il libro Tobagi descrive l’energia e la creatività del movimento femminista degli anni Settanta, periodo di lotte e conquiste che ha lasciato un’eredità preziosa.