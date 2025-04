Bigorda, Niballo, prove: si scaldano i motori

Ecco le date ufficiali delle manifestazioni del Palio del Niballo 2025. Al Niballo il Verde è il Rione da battere. Tutto procede al meglio nei Rioni e nel Borgo, per fare rivivere la tradizione, attraverso i tanti momenti agonistici della prossima fine di maggio e soprattutto giugno.

Per oltre un mese, una serie continua d’avvenimenti farà in modo che un momento storico della città manfreda si trasformi in spettacolo. Per quanto concerne le competizioni equestri, per il 19° anno consecutivo, la disputa della Bigorda D’oro, giunta già alla 26esima edizione, avverrà in notturna, e si svolgerà di sabato, 7 giugno. Le prove di questa gara, si svolgeranno alla sera. Come avviene dal 2017, i test ufficiali allo stadio Bruno Neri si svolgeranno, sia per la Bigorda che per il Palio, il mercoledì della settimana antecedente la gara, ovvero 28 maggio e l’ 11 giugno. Confermate solo sei giornate di test fra Bigorda e Palio, questo per dare modo al terreno di gara di essere preparato al meglio per la gara. Da dopo Pasqua, dovrebbe essere pronta la pista di prova al Centro Civico per dare modo ai cavalieri di intensificare la preparazione.

Ci sarà la presentazione obbligatoria di due cavalli alla commissione veterinaria alla vigilia di gara, e della presenza sempre di due soggetti alle prove ufficiali. Previsti i prelievi antidopig, già al giorno prima della gara, inoltre solo i cinque cavalli destinati a Bigorda e Palio potranno calcare la pista di gara in prova, ammesse poche eccezioni. Stesso discorso per i fantini: per le prove della Bigorda, proveranno solo i fantini indicati a correre questa corsa ed eventualmente il sostituto. Identico discorso per le prove del Palio: pista di gara riservata solo al primo fantino. Ecco in dettaglio, il calendario delle manifestazioni. Le iniziative del Palio 2025, avranno la cerimonia d’apertura, in Duomo, sabato 10 maggio con la Donazione dei Ceri. Da lunedì 19 a mercoledì 21 maggio, al centro civico la commissione sanitaria effettuerà le pre visite e le radiografie ai cavalli rionali per abilitarli alla pista di gara. Lunedì 26 maggio, avranno inizio le prove libere per la Bigorda che, si svolgeranno nell’orario consueto 21–23. Il 28 maggio secondo turno di prove per la gara riservata ai cavalieri della Bigorda con alle 21,30 disputa delle prove ufficiali. Il 30 maggio ultimo turno di prove verso la gara dei cavalieri emergenti.

Domenica 1 giugno, nel pomeriggio, alle 16, in piazza del Popolo, il torneo giovanissimi alfieri sbandieratori under 15. Poi alle 21, tradizionale giuramento dei cavalieri della 26esima edizione della Bigorda D’Oro e a seguire, due gare: una competizione nella specialità del singolo e poi la tradizionale gara nella categoria della coppia (per alfieri under 21). Lunedi 2 giugno, inizio nei Rioni, della settimana della Bigorda. Venerdì 6 giugno, nelle corti rionali, cena propiziatoria. Poi, sabato 7 giugno, alle 19, previsto il concentramento in piazza dei cortei rionali e di quello del gruppo municipale. Alle 21 partenza del corteo allo stadio e alle 21.45 disputa della gara equestre. Il campione uscente è Enrico Gnagnarella del Borgo Durbecco che sarà ancora in gara. Le prove della 68esima edizione del Palio del Niballo, avranno inizio già lunedì 9 giugno, e si svolgeranno nel consueto orario dalle 18.30 alle 21. Gli altri soli due turni di prove stabiliti, si volgeranno mercoledì 11 giugno, quando alle 19 si terranno anche le prove ufficiali del Palio, e venerdì 13 giugno ultime verifiche e poi nessun test sulla pista sino al giorno di gara. Come tradizione vuole, nel fine settimana, sabato 14 e domenica 15 giugno, si svolgerà il tradizionale torneo degli alfieri sbandieranti e musici, con alla domenica la gara più importante, quella a coppia. Da lunedì 16 a sabato 21 giugno, presso le sedi rionali, si svolgeranno le settimane del Palio, che culmineranno alla vigilia della gara, con le cene propiziatorie. Sempre sabato 21 giugno, alla mattina, avranno luogo da parte della commissione sanitaria, le visite ai cavalli. Infine, domenica 22 giugno, il gran giorno, con alle 16 il raduno dei cortei storici in piazza del Popolo. Ore 17 partenza del corteo verso il campo di gara e con l’inizio dalle 19,30 circa, della tenzone, fra i cinque cavalieri rionali. Il campione uscente, è Marco Diafaldi del Rione Verde.

Gabriele Garavini