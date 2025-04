Bolognesi, l’uomo dal pollice verde

Progettazione, realizzazione e manutenzione di giardini; piccoli impianti di irrigazione, potatura di arbusti e siepi; potatura di alberi ad alto fusto con piattaforme aeree; ma anche abbattimenti, tappeti erbosi, pulizia di tetti e grondaie, e tutto quello che un giardino richiede. Ecco ‘Bolognesi Aldo giardinaggio’, ditta individuale che, appunto si occupa di cura e manutenzione del paesaggio e del verde, partendo dal comprensorio cervese – la sede è a Savio di Ravenna in via Romea Vecchia – spostandosi fino a Ravenna, Cesena e Forlì.

"Ho costituito una ditta individuale dal 2018 – ha spiegato il titolare Aldo Bolognesi – ma, in realtà, tutto iniziò nel 1996, quando decisi di mettermi in proprio dopo svariati anni da dipendente, 11 per la precisione, sempre nel settore del giardinaggio con la ditta Benini Renzo. Ricordo con affetto e riconoscenza la figura di Renzo Benini, che ci ha lasciati prematuramente, perché, oltre ad essere stato un grande amico, è stato colui che mi ha seguito, insegnato e trasmesso la passione per questo settore. A gennaio del 1996 scelgo dunque di aprire ‘Jolly Giardini’, inizialmente con un dipendente, poi inserendo altri collaboratori in base alle esigenze del periodo. Nel 2009 decido di ampliare i servizi per i miei clienti, aprendo un piccolo vivaio dove coltivare piccoli arbusti in serra, fiori e piante aromatiche. Mi inserisco anche nei mercati di Campagna Amica per vendere i miei prodotti. Purtroppo però, la grande nevicata del 2012 mi demolisce serra e ombrai, e sono costretto a vendere il terreno".

Aldo Bolognesi però non si abbatte, anche perché l’esperienza maturata lo aiuta: "Proprio così. Riparto immediatamente con l’attività di giardinaggio, che non avevo mai abbandonato. Una attività che, tuttora, mi dà grandi soddisfazioni. Tra i lavori eseguiti, ricordo volentieri l’appalto con il Comune di Cervia per la pulizia dei sentieri in tutta la pineta di Milano Marittima, e la collaborazione, con altri giardinieri della zona, che facciamo ogni anno per la manifestazione del ‘Maggio in fiore’, ripristinando e abbellendo una aiuola dedicata".

Al momento, l’attività è condotta dal titolare, affiancato dal figlio Davide e dal fidato collaboratore Adrian Moga. Il parco mezzi consta di due 2 piattaforme aeree, tosaerba, decespugliatori, tagliasiepi, motoseghe, un trattorino, un camion gru con pinza forestale e ribaltabile, camion di varie dimensioni, attrezzi manuali e un Aper car, essenziale per muoversi nel caos estivo e trovare parcheggio: "Lavoriamo prevalentemente nella zona di Cervia, Milano Marittima, Lido di Savio, Pinarella, Ravenna, Cesena e Forli. I nostri clienti? Oltre ai condomìni che abbiamo in manutenzione, ci sono i privati. La maggior parte con seconda casa al mare, senza dimenticare e aziende e imprenditori locali che si affidano a noi per la cura del verde". Per Bolognesi, il rapporto coi clienti è il miglior biglietto da visita: "Ho clienti da più di 25 anni, che sono diventati anche amici. Per me, si tratta di una grande soddisfazione sapere che, dopo tutto questo tempo, ripongono piena fiducia nel nostro operato e sui consigli che proponiamo, per migliorare sempre di più il giardino. Per il futuro spero, dove possibile, di migliorare i servizi forniti, restando al passo dei tempi".