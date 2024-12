Canti di libertà e di sostegno a Emergency con il coro ’The Colours of Freedom’

Stasera alle 21, alla basilica di San Francesco, Ge.Ne.RA organizza un concerto dedicato a sostenere Emergency. Protagonista il coro gospel The Colours of Freedom di Bagnacavallo, diretto da Cecilia Ottaviani. Il nome del Coro, i colori della libertà si ispira allo spirito degli schiavi d America, che durante il lavoro nelle piantagioni di cotone cantavano per alleviare le fatiche, pregare e comunicare tra loro, sognando insieme la libertà.

Per l’occasione The Colours of Freedom supporterà l’opera di Emergency, al lavoro nelle zone del mondo colpite dalla guerra.

Ingresso ad offerta libera.