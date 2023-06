Carmelo Bertucci morto nell’incidente col camper, lascia 4 figli

Massa Lombarda (Ravenna), 11 giugno 2023 - In un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla provinciale Selice all’altezza di Case Volta nel territorio imolese ha perso la vita un uomo di 41 anni. La vittima è Carmelo Bertucci; abitava a Massa Lombarda.

La sciagura è avvenuta intorno alle 16.10 sulla Selice. Stando agli accertamenti effettuati dalla polizia locale di Imola, l’uomo era alla guida di un camper, senza altri passeggeri, e stava dirigendosi verso Conselice quando, per cause in corso d’accertamento, ha perso il controllo del mezzo. Il camper è finito fuori dalla carreggiata alla propria destra, invadendo il giardino di una casa prospiciente la provinciale e schiantandosi contro un cipresso.

L’allarme è stato dato in tempi rapidi.

Incidente con il camper, l'intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono andati mezzi e personale del 118 e i Vigili del fuoco. I pompieri hanno estratto il conducente dal posto di guida e mezzo in sicurezza il veicolo; purtroppo, ai sanitari del 118 non è restato altro da fare che constatare il decesso di Bertucci.

La salma è stata composta nella camera mortuaria dell’ospedale di Imola.

Ora spetterà alla polizia locale chiarire le cause della tragedia. Al momento, sembra che nella fuoriuscita di strada del camper non abbiano avuto alcun ruolo altri veicoli e che si sia trattato, in altre parole, di un’uscita autonoma. Gli agenti della polizia locale sta cercando eventuali testimoni tra gli automobilisti in transito che possano dare indicazioni su una possibile causa della perdita di controllo del mezzo.

Bertucci, massese, lascia la moglie e quattro figli. Lavorava come cassiere in un supermercato del paese, paese verso il quale era verosimilmente diretto.

La notizia della sua morte si è sparsa in poco tempo nel paese del Ravennate, suscitando un’ampia commozione.

