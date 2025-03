Cattolica, uno Chalet di fronte al mar

Si chiamerà Chalet del mar 9, ma è il secondo nato della famiglia. Il primo è spuntato sul porto di Riccione, dove negli anni è diventato il locale di punta dell’estate. Un successo che ha spinto i tre soci del primo Chalet a imbarcarsi per una nuova avventura e approdare a Cattolica, proprio di fronte alla distesa di pescherecci che rendono unita la cartolina della Regina.

Da qualche settimana gli operai sono al lavoro per trasformare un negozio incastonato nelle antiche mura nell’epicentro della movida cattolichina. Il format è lo stesso: piatti della tradizione in salsa pop, musica e un tocco glamour. Si corre per aprire la settimana prima di Pasqua. Domina il blu che ricorda il mare, qualche tavolo all’interno e la piazza antistante per un gemellaggio inedito tra Riccione e Cattolica, unite da un’impresa imprenditoriale inedita.

Sul ponte di comando i tre soci dello Chalet riccionese (e del ristorante Autentico) Tommy e Marco Montebelli e Luca Drelli, affiancati da Niccolò Ubalducci ed Elisa Galli, che sarà la capitana della ciurma del locale cattolichino. "Un matrimonio che coniuga il concept dello Chalet del mar alla cornice del nostro porto – spiega la Galli – Una goccia di mare che si fonde con i colori e le atmosfere del 9, che è un simbolo ricorrente nelle date importanti della mia famiglia".

"Infradito e tacchi alti: una filosofia che ha decretato il successo del nostro locale a Riccione – racconta Tommy Montebelli – A Cattolica vogliamo riproporre la stessa formula, ovviamente adattata alle caratteristiche di un luogo altrettanto iconico, com’è il porto affacciato sul locale".

Intanto è iniziato il conto alla rovescia per l’avvio della stagione: i primi di aprile si inaugura lo Chalet numero 1, a distanza di pochi giorni il 9. E c’è chi scommette sulla prossima tappa del viaggio: destinazione Rimini.