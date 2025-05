Chi trova un amico trova un tesoro

Gli amici sono quelle persone che ti aiutano quando più ne hai bisogno e anche se a volte litigate alla fine tornate quasi sempre amici. Certe volte ti regalano qualcosa, magari anche piccolo, ma che scalda il cuore. Gli amici sono persone in cui avere fiducia, con cui sei sicuro di stare bene, ma quando un tuo amico fa cose che non vorresti, come insultarti, tu perdi la fiducia e senza fiducia lui non è più un amico, ma una persona normale a cui non vorresti stare accanto. L’amicizia si coltiva giorno dopo giorno e più stai assieme a un amico più diventate amici. Gli amici non si scordano mai, perché lasciano un segno quasi indelebile, e quando ci pensi, anche dopo tempo che non li vedi, ti senti felice come allora, perché ricordi come stavi bene e come ti divertivi insieme a quegli amici.

L’amicizia è un sentimento che non può essere imposto perché deve svilupparsi in modo reciproco e spontaneo, cioè entrambe le persone devono scegliersi l’un l’altra. Gli amici non si possono comandare. Non conta quanti amici hai, ne puoi avere anche un milione, ma se non sono dei buoni amici allora non conta nulla. Un amico ha l’aspetto di una persona qualsiasi, ma diventa speciale quando ogni giorno gli dedichi un po’ del tuo tempo.

Leonardo Lodi e Davide Folli, classe 2^A della scuola media ‘Oriani’ di Casola ValsenioDocenti Anna Luglièed Elena Sabini