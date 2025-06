Chiusa la sede di Teleromagna: "Scelta aziendale legata ai costi"

Da circa due mesi la sede ravennate di Teleromagna purtroppo è stata definitivamente chiusa. Scompare così l’unica emittente televisiva cittadina che, seppur in condivisione con le altre sedi territoriali di Cesena, Rimini, Forlì e Bologna tutt’ora operative, realizzava programmi e approfondimenti che completavano il palinsesto giornaliero del gruppo editoriale romagnolo.

Teleromagna era presente in città, da quando aveva assorbito Tele Ravenna nella sede storica di via Zirardini per poi trasferire studi e uffici in via Oberdan 3 dal 2009 fino alla recente chiusura definitiva. Dalla sede spiegano che "la chiusura di Ravenna è dettata da scelte aziendali presumibilmente legate ai costi e, per il momento, non è prevista una nuova sede ma, mai dire mai".

Resta così la speranza però la scomparsa dell’emittente aumenta ulteriormente il vuoto lasciato dall’assenza dei mezzi di comunicazione del territorio dal momento che nel 2022 anche l’ultima radio locale era stata chiusa (Radio Ravegnana). Ad oggi è questa l’unica provincia in Emilia Romagna priva di queste preziose risorse e ora Ravenna si dovrà ’accontentare’ di quello che gli altri vorranno far sentire o far vedere sulla città.

Marco Beneventi