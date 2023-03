Cinque addetti part-time per vendere frutta e verdura

Cinque addettie alla vendita dell’ortofrutta

Scadenza il 6 aprile 2023.

Un’azienda che possiede una serie di negozi a Ravenna, Cervia, Lugo e Conselice in questo momento sta cercando 5 addetti che si occupino della vendita e dello smistamento della merce, ovvero frutta e verdura.

L’azienda richiede la conoscenza dell’uso della bilancia per pesare la merce in vendita, nonché l’utilizzo della cassa per il pagamento dei clienti. Si chiede la conoscenza di internet e dell’utilizzo delle email. Si tratta di lavoro dipendente con la qualifica Istat di commessi delle vendite all’ingrosso.

La sede del lavoro principale è a Ravenna e l’azienda offre ai candidati un contratto a tempo determinato con orario di lavoro part time di 30 ore settimanali, a rotazione, nelle fasce 7-13 o 13-19. Il contratto proposto dalla catena di negozi è a tempo determinato della durata di 6 mesi, con la possibilità di rinnovo.