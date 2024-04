Circolo Velico Ravennate. Obiettivo 200 allievi per la Scuola di vela

Tornerà come sempre tra l’11 giugno e il 16 agosto l’appuntamento con la Scuola Vela del Circolo Velico Ravennate che, a partire da quest’anno, trova in Bper un partner d’eccellenza.

Promossa già da tempo a livello scolastico per portare quanti più allievi possibili a frequentare i sei corsi a calendario, quattro dei quali bisettimanali e due settimanali, la Scuola Vela è uno dei motivi di orgoglio per i quasi seicento soci del Circolo Velico Ravennate, la cui attività di promozione della vela tra i più giovani procede incessante sin dai tempi della fondazione.

Forte di una media di centosettanta iscritti l’anno, la Scuola Vela del Circolo Velico Ravennate punta per il 2024 a superare le duecento presenze e sarà celebrata a fine stagione con lo svolgimento del Trofeo Panzavolta, evento riservato alle Scuole Vela di tutta la regione che conta sulla presenza di una sessantina di equipaggi.

Oltre che la parte ludico-didattica, il programma offrirà anche la possibilità di prendere parte a laboratori organizzati in collaborazione con il Cestha di Marina di Ravenna, che lavora per far coesistere attività produttive e tutela degli ecosistemi marini e costieri, con i Carabinieri del Comando per la Tutela delle Biodiversità e con l’associazione di promozione sociale Tralenuvole. Per informazioni più dettagliate sull’attività del circolo: https://www.cvr.ra.it/