Coda al passaggio a livello. Disagi in via Canale Molinetto

Disagi (limitati) ieri mattina a una manciata di minuti dalle 9 a causa di un problema tecnico avuto da un treno. Per questo motivo si è formata una lunga coda al passaggio a livello di via Canale Molinetto, in pieno centro cittadino e in un orario nel quale in tanti si stavano recando al lavoro.

A spiegare quanto accaduto è l’ufficio stampa di Ferrovie dello Stato. In base alla ricostruzione ufficiale il problema ha riguardato un treno partito dalla stazione di Ravenna alle 8.47 e diretto a Rimini. Dopo tre minuti scarsi il convoglio ha avuto un problema tecnico, a seguito del quale si è reso necessario bloccarlo.

Nel corso dello stop - va considerato che il treno non aveva ancora superato il passaggio a livello di via Canale Molinetto - è stato effettuato un reset del sistema di bordo del mezzo. Visto quanto accaduto, il passaggio a livello è rimasto effettivamente chiuso dalle 8.50 alle 9.03, per un totale di tredici minuti.

Una volta terminato il reset del sistema di bordo, il treno è ripartito, oltrepassando il passaggio a livello ravennate, per raggiungere poi, come previsto, la stazione di Rimini.

Alle 9.03 dunque il passaggio a livello in via Canale Molinetto è stato riaperto, consentendo agli automobilisti, logicamente innervositi per l’intoppo, di ripartire.