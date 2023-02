Concerto in omaggio a Corelli

Come ogni anno Fusignano celebra il compleanno di Arcangelo Corelli, nel 370esimo anniversario del giorno di nascita del celebre compositore. Domani alle 20.30 all’auditorium di vicolo Belletti 2 si esibirà in un concerto di musica barocca il trio Arsenale sonoro, composto da Boris Begelman (violino), Marco Ceccato (violoncello) e Andrea Buccarella (cembalo). Russo di nascita ma italiano d’adozione, Boris Begelman è nato a Mosca ma risiede da tempo a Bologna. Diplomatosi giovanissimo al conservatorio Čajkovskij di Mosca, seguendo il suo crescente interesse per la musica antica ottiene anche il diploma specialistico, sotto la guida di Enrico Onofri, a Palermo, dove studia anche musica da camera con Riccardo Minasi. Collabora regolarmente come Konzertmeister con le migliori orchestre barocche. Ingresso a offerta libera.