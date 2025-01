Consulta Lugo Sud, la replica della presidente

La presidente della Consulta di Lugo Sud, Grazia Massarenti, interviene a nome del Comitato di consulta Lugo Sud, a proposito delle polemiche generate dalle modalità con le quali si è svolta l’ultima riunione dedicata alla presentazione e alla votazione del bilancio comunale redatto per il prossimo triennio. I malumori nascono dalla scelta, presa dall’organo collegiale della consulta, di votare l’approvazione del documento economico prima dell’inizio della riunione, limitando il confronto ai soli consiglieri. Una scelta che diversi hanno interpretato come divisiva nei confronti dei cittadini e, soprattutto, anti democratica al punto da provocare anzitempo l’abbandono dell’incontro da parte di alcuni in segno di protesta.

"A seguito delle polemiche emerse sulla convocazione della consulta Lugo Sud del 14 gennaio ultimo scorso - sottolinea Massarenti - per dovere di informazione corretta siamo a chiarire che, contrariamente a quanto affermato, il comitato ha agito nella totale legalità e nel pieno rispetto delle procedure descritte nel Regolamento per la nomina e il funzionamento delle Consulte di Decentramento e dei Centri Civici in particolare all’art.13, con l’intento di fornire un parere scritto articolato e completo, contenente condivisioni, richieste e osservazioni che possa fornire al consiglio comunale tutti i dettagli delle necessità del quartiere, esito di un’attività di raccolta di segnalazioni effettuata dai consiglieri con i cittadini residenti, svoltasi nei mesi precedenti. Precisiamo inoltre che la convocazione prevista per le 19,30 era regolare e pubblica, risultante da convocazione ufficiale pubblicata anche sul sito del Comune di Lugo, e valida grazie alla presenza del quorum minimo dei consiglieri. La discussione e la votazione del documento che conteneva il parere scritto si è svolta nel rispetto del regolamento e nel pieno diritto dei consiglieri. In ultimo – conclude Massarenti - alla presentazione del bilancio non è mancato il dibattito, seppur alla presenza di pochi cittadini e dei consiglieri, che hanno potuto esprimere domande ricevendo risposte dagli assessori".

Monia Savioli